

Бокучава: Мы - представители оппозиционных партий находимся с народом и обсуждаем, как спасти демократию и евроатлантический курс страны

27.07.2024 17:23





Проведение «Фестиваля демократии» в Самегрело (Мегрелии), Цаленджихе очень символично и важно, когда нашей стране необходимо единство. Я глубоко убеждена, что своим единством мы победим российский режим Иванишвили, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



«Мы присутствуем на «Демократическом фестивале» в Цаленджихе, чтобы вместе с цаленджихцами, Самегрело и всей Грузией победить и спасти евроатлантическое будущее нашей страны. Единством мы сможем все, и я уверена, что именно единством мы преодолеем то противостояние и насилие, которые проповедуют Иванишвили и члены его партии.



Проведение «Фестиваля демократии» именно здесь, в Цаленджихе, Самегрело очень символично и важно, когда наша страна нуждается в единстве. В то время как партия Иванишвили проповедует противостояние, мы - представители оппозиционных партий находимся с народом и обсуждаем, как спасти демократию и евроатлантический курс страны», - заявила Тина Бокучава.





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