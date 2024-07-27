

ECPMF назвал критической ситуацию со свободой прессы в Грузии

27.07.2024 17:23





Ситуация со свободой прессы в Грузии критическая. Об этом говорится в отчете Европейского центра свободы прессы и СМИ (ECPMF).



Весной 2024 года делегация ECPMF посетила Грузию с миссией для оценки ситуации. Представители организации пришли к выводу, что независимая журналистика в стране сталкивается с «рядом серьезных, зачастую экзистенциальных угроз». Многие из них, как говорят в ECPMF, «инициированы правительственными чиновниками».



Основные проблемы:

физические нападения на журналистов;

отсутствие устойчивого финансирования независимых СМИ;

преследования организаций-доноров со стороны правительства;

жестко ограниченный доступ к публичной информации;

использование судебных исков для преследования журналистов;

отток квалифицированных работников СМИ в поисках лучшего уровня жизни;

незащищенность работающих в Грузии журналистов-эмигрантов, преимущественно, из России и Беларуси.

«Ситуация со свободой прессы в Грузии критическая… Журналисты в Грузии — как грузины, так и работающие в изгнании — сталкиваются с серьезными препятствиями, когда дело касается безопасной работы с полной независимостью», — сказано в докладе.



Как указывают в ECPMF, «и без того тяжелое положение дел усугубило» принятие закона о прозрачности иностранного влияния, а также инициатива, направленная якобы против «ЛГБТ- пропаганды».



Несмотря на все это, довольно большая группа независимых журналистов «продолжает противостоять давлению и предоставлять жизненно важную информацию, чтобы призвать власти к ответу как в Грузии, так и во всем регионе Южного Кавказа». Одновременно в ECPMF считают, что масштабные протесты против закона об иноагентах «в очередной раз проиллюстрировали широкое общественное неприятие инициатив правительства по подрыву демократии и свободной прессы, а также стремление привести Грузию к европейской интеграции, несмотря на волны насилия и запугивания в отношении протестующих».



Европейский центр свободы прессы и медиа — некоммерческая организация, основанная в Лейпциге, Германия, в 2015 году. Она выступает за свободу СМИ, прозрачность в получении и распространении информации. Защиту этих категорий видит в отслеживании нарушений, оказании практической поддержки журналистам и привлечении заинтересованных сторон по всей Европе.





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