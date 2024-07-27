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Орбан: Украина - сильное государство, но членом Евросоюза и НАТО не станет


27.07.2024   18:52


«Украина — сильное государство, но она не может стать членом Европейского Союза и НАТО», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению Орбана, Украина успешно и с беспрецедентной силой противостоит России.

«Сила Украины превзошла все ожидания», — сказал Орбан.

Глава венгерского правительства отметил, что Украина не может стать членом Евросоюза и НАТО, поскольку, по его словам, у Европы не хватит на это денег.

По его мнению, Украина вернется к роли буферного государства с гарантиями США и России.

Что касается Евросоюза, то, по мнению Орбана, его следует укреплять не как политический, а экономический проект.


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