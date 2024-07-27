

Орбан: Украина - сильное государство, но членом Евросоюза и НАТО не станет

27.07.2024 18:52





«Украина — сильное государство, но она не может стать членом Европейского Союза и НАТО», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



По мнению Орбана, Украина успешно и с беспрецедентной силой противостоит России.



«Сила Украины превзошла все ожидания», — сказал Орбан.



Глава венгерского правительства отметил, что Украина не может стать членом Евросоюза и НАТО, поскольку, по его словам, у Европы не хватит на это денег.



По его мнению, Украина вернется к роли буферного государства с гарантиями США и России.



Что касается Евросоюза, то, по мнению Орбана, его следует укреплять не как политический, а экономический проект.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





