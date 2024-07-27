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Софо Джапаридзе: Цель одна - наше единство и неизбежная победа нашим единством


27.07.2024   18:54


Цель одна – наше единство и неизбежная победа нашим единством, – заявила личный представитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе на «Фестивале демократии» в Цаленджихе.

По ее словам, они обязательно победят сплоченностью и единодушием.

«Цель одна – наше единство, цель – это то, что вы видите здесь сегодня. Несмотря на дождь, непогоду, мы вместе с обществом и с таким единством, единодушием мы обязательно победим, обязательно станем членом Евросоюза. Вы видите этих замечательных людей, которые вынесли продукцию, этих людей должны узнать во всей Европе, и мы обязательно должны им в этом помочь, поэтому цель одна - единство и неизбежная победа», - заявила Софо Джапаридзе.


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