

Вашадзе ответил «Мечте»: Да, мы намерены продолжать торговлю с Россией

27.07.2024 19:25





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе назвал фальшивкой заявление правящей «Грузинской мечты» о резкой смене риторики оппозиции по торговым отношениям с Россией в преддверии выборов, пишет агентство «Новости-Грузия».



«Да, мы намерены продолжать торговлю с Россией. Мы никогда не говорили, что торговля должна быть свернута до нуля. Наша главная задача – сделать так, чтобы наша экономика не зависела от экономики России, как это происходит при «Грузинской мечте», - заявил Вашадзе.



«Например, мука импортируется на 100% из России, топливо тоже почти все российское. Я не хочу, чтобы мы сильно зависели от России. Сегодня Россия продает Грузии в три раза больше, чем здесь покупает. Я же хочу, чтобы этот баланс был обратным», - добавил он.



«Стратегия Агмашенебели» идет на октябрьские парламентские выборы в коалиции с «Нацдвижением». Приоритет своей команды Вашадзе формулирует так: «движение в сторону Евросоюза, стратегическое партнерство с Америкой, американские и европейские инвестиции и жизнь в единой Грузии». Он добавил, что оппозиция «никогда не призывала людей к ненависти и конфронтации». По мнению Вашадзе, разжиганию розни служат заявления «Грузинской мечты».



26 июля в партии власти провели специальный брифинг, чтобы ответить Вашадзе, который в одном из эфиров сказал, что оппозиция не считает правильным полное сворачивание торговли с РФ. В «Грузинской мечте» уверяют: оппоненты врут в погоне за голосами. Если оппозиция придет к власти, говорят они, уже на следующий день против России введут санкции, а Грузия будет «вовлечена в войну».



В правящей команде пригрозили оппозиции народным гневом. Там предупредили, что граждане «дадут ответ» во время их предвыборных встреч в регионах. В оппозиции расценили это, как анонс новой волны насилия.





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