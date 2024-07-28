

«Гахария за Грузию» зовет к себе бывших членов «Грузинской мечты»

28.07.2024 14:58





Мы выходим на выборы только с нашей партийной идентичностью, но это не значит, что наша дверь закрыта, - заявил депутат от партии «Гахария за Грузию» Бека Лилуашвили.



Он подтверждает, что у партии переговоры с бывшими членами «Грузинской мечты».



«Мы выходим на выборы с нашей партийной идентичностью. Сейчас не существует ни коалиций, ни блоков, есть единый список. То есть, те, кто объединяется, уступают свою партию, идентичность и идут на выборы с единым списком, другим названием и другим номером. Мы никогда не говорили, что это будет так. Мы выходим на выборы только с нашей партийной идентичностью, но это не значит, что наша дверь закрыта. Мы говорим со многими людьми индивидуально, очень много интересных людей присоединяются к нам и находятся рядом с нами. Просто у этого свое время, и у нас будет коммуникация с общественностью, избирателями. Наша поддержка двузначная, растет. Об этом говорят все объективные исследования политической поддержки. Рейтинг председателя нашей партии - самый высокий, что показывают исследования. Поэтому мы предстанем на выборах с сильной командой, которая может наиболее быстро осуществить вступление страны в Евросоюз и закончить поляризацию, вывести из плена «Национального движения» и «Мечты», которое последние годы тянет страну назад», - сказал Лилуашвили.



Он отметил, что у партии «Гахария за Грузию» будет очень сильная команда для участия в выборах. По словам Беки Лилуашвили, детали касательно того, кто будет входить в эту команду, общественность узнает позже.



«Переговоры с бывшими членами «Грузинской мечты» действительно идут, и Георгий Гахария подтвердил это», - сказал Лилуашвили.





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