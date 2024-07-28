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Каладзе: Не существует никакой причины для ухудшения отношений между Грузией и Западом
28.07.2024 15:18
По мнению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, не существует причин для ухудшения отношений между Грузией и Соединенными Штатами Америки, Грузией и Западом.
Об этом мэр заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Что касается рассмотрения вопроса отношений с Грузией, запланированных в Сенате США, мэр говорит, что у него положительные ожидания и что правительство Грузии готово к сотрудничеству.
Что касается заявлений о том, что Грузия больше не предпринимает демократических шагов и принимает законы, противоречащие демократическим ценностям, Каха Каладзе говорит, что это ложные обвинения.
«Представляете, нам говорят, что закон, требующий прозрачности, является недемократическим и неевропейским. Соответственно, население нашей страны все прекрасно видит – и белое, и черное, доброжелателей и врагов. Поэтому нет никаких оснований. Правительство Грузии ведет себя так, как это необходимо для нашей страны, для ее интересов, для будущего этой страны, и мы никому не дадим возможность использовать интересы нашей страны для продвижения интересов своей страны, чтобы у нас произошла та беда, которая, к сожалению, сегодня происходит в Украине», — сказал Каладзе.
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