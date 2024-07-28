

Прокуратура предъявила обвинение задержанному по делу об убийстве брата в Цагери

28.07.2024 21:19





По факту умышленного убийства члена семьи в Цагери прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу.



Следствием, проведенным МВД, установлено, что 27 июля в селе Махаши Цагерского муниципалитета во время взаимной размолвки обвиняемый, использовав топор, нанес ранение в области горла своему брату, который скончался на месте происшествия.



«Правоохранители задержали обвиняемого 27 июля, ему предъявлено обвинение по статье 11 прима 109 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочно.



Прокуратура уже обратилась к суду с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения обвиняемому заключения», - говорится в информации.





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