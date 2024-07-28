

Вашадзе: Мы встретимся со всеми гражданами Грузии, чтобы 26 октября единством, вместе с народом изменить судьбу страны

28.07.2024 21:27





В рамках турне единства лидеры «Единства – Национального движения» встретились в Зугдиди с местными жителями. Как сообщает пресс-служба «Стратегии Агмашенебели», в ходе встречи местные жители заостряют внимание на безработице и бедности.



В объединении заявляют, что 26 октября вместе с грузинским народом вернут курс Грузии к Европе и после выборов решат все проблемы.



«Мы начали турне единства. Сегодня мы находимся в моем любимом Зугдиди, как душе и сердце единства. Зугдиди поистине потрясающий, большое сердце Грузии, из которого мы начинаем большое турне единства по всей Грузии. Из Самегрело мы отправимся повсюду и встретимся со всеми гражданами Грузии, чтобы 26 октября единством, вместе с народом изменить судьбу этой страны, и чтобы наша родина стала достойной европейской страной среди достойных стран, где проблем, о которых мы сейчас слышим от народа, больше не будет», - сказал Георгий Вашадзе.





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