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Завтра оппозиционные депутаты подадут в Конституционный суд иск против закона «О прозрачности иностранного влияния»


28.07.2024   21:30


Завтра в Конституционный суд будет внесен иск оппозиции против закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого парламентом по инициативе правящего большинства.

По информации пресс-службы «Единого национального движения», завтра в Батуми председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава и лидер «Единства - национального движения» Тамар Кордзая вместе с представителями парламентской оппозиции подадут в Конституционный суд иск с просьбой отменить законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Члены парламентской оппозиции подписали конституционный иск в парламенте 22 июля. По существующей информации, иск подписали 32 оппозиционных члена парламента.

Оппозиция требует от Конституционного суда подтверждения несоответствия закона «О прозрачности иностранного влияния» статьям 22 и 78 Конституции и его отмены.

Закон в Конституционном суде опротестовали также президент Саломе Зурабишвили и неправительственный сектор.


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