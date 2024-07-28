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Завтра оппозиционные депутаты подадут в Конституционный суд иск против закона «О прозрачности иностранного влияния»
28.07.2024 21:30
Завтра в Конституционный суд будет внесен иск оппозиции против закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого парламентом по инициативе правящего большинства.
По информации пресс-службы «Единого национального движения», завтра в Батуми председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава и лидер «Единства - национального движения» Тамар Кордзая вместе с представителями парламентской оппозиции подадут в Конституционный суд иск с просьбой отменить законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
Члены парламентской оппозиции подписали конституционный иск в парламенте 22 июля. По существующей информации, иск подписали 32 оппозиционных члена парламента.
Оппозиция требует от Конституционного суда подтверждения несоответствия закона «О прозрачности иностранного влияния» статьям 22 и 78 Конституции и его отмены.
Закон в Конституционном суде опротестовали также президент Саломе Зурабишвили и неправительственный сектор.
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