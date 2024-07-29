Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В результате ливня в Озургети затоплены улицы и дворы


29.07.2024   11:14


Ливень стал причиной паводков в Озургети, затоплены улицы, дворы и первые этажи жилых домов, повреждены линии электропередачи. Местные жители жалуются на то, что была повреждена бытовая техника.

На месте мобилизованы соответствующие службы.

«Чтобы справиться с трудностями, вызванными сильным дождем, мы работаем в чрезвычайном режиме.

Работы по ликвидации последствий стихии начались и будут активно продолжаться — в полной мере задействованы бригады Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Гурии и сотрудники «Энерго Про Джорджия»», — заявили в мэрии Озургети.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна