

В результате ливня в Озургети затоплены улицы и дворы

29.07.2024 11:14





Ливень стал причиной паводков в Озургети, затоплены улицы, дворы и первые этажи жилых домов, повреждены линии электропередачи. Местные жители жалуются на то, что была повреждена бытовая техника.



На месте мобилизованы соответствующие службы.



«Чтобы справиться с трудностями, вызванными сильным дождем, мы работаем в чрезвычайном режиме.



Работы по ликвидации последствий стихии начались и будут активно продолжаться — в полной мере задействованы бригады Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Гурии и сотрудники «Энерго Про Джорджия»», — заявили в мэрии Озургети.



Источник: СОВА

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