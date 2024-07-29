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В результате ливня в Озургети затоплены улицы и дворы
29.07.2024 11:14
Ливень стал причиной паводков в Озургети, затоплены улицы, дворы и первые этажи жилых домов, повреждены линии электропередачи. Местные жители жалуются на то, что была повреждена бытовая техника.
На месте мобилизованы соответствующие службы.
«Чтобы справиться с трудностями, вызванными сильным дождем, мы работаем в чрезвычайном режиме.
Работы по ликвидации последствий стихии начались и будут активно продолжаться — в полной мере задействованы бригады Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Гурии и сотрудники «Энерго Про Джорджия»», — заявили в мэрии Озургети.
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