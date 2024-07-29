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Директор Центра международных исследований: происходящее в Грузии — это нехорошо
29.07.2024 12:22
Послания американских высокопоставленных чиновников грузинскому правительству стали более четкими и прямыми заявляет директор Центра международных исследований американского фонда Heritage Foundation Люк Коффи:
«Раньше, еще около 5-6 месяцев назад, говоря о ситуации в Грузии, американские официальные лица говорили некоторые вещи лишь косвенно, но сейчас они очень прямолинейны, и в этом большая разница.
В отношении российского закона, принятого в Грузии – в обеих палатах Конгресса были представлены законодательные инициативы относительно принятия мер или санкций, против правительства Грузии. При этом, в отличие от Украины и Молдовы, Евросоюз не начинает переговоры о вступлении Грузии, а в декларации саммита НАТО евроатлантические устремления Грузии были вычеркнуты впервые с 2008 года.
Я думаю, это часть своего рода процесса осознания со стороны американских чиновников того, что происходящее в Грузии — это нехорошо», — цитирует Люка Коффи сайт телекомпании Pirveli.
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