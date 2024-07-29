

Манджгаладзе: Хватит разделять и запугивать людей

29.07.2024 13:16





Хватит разделять и запугивать людей, люди верят в единство и в то, что 26 октября они могут потребовать от вас ответа за антигрузинские действия, которые вы осуществляете на протяжении 12 лет, - так член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе обращается к властям.



По его словам, в отличие от оппозиции, «Грузинская мечта» встречается только с партийным активом.



«Хочу отреагировать на заявление «Грузинской мечты». Мы объездили почти половину Западной Грузии с лидерами «Единства», встретились с множеством людей и не встретили ни одного человека, который был бы зол или/и гневался на нас. А вот вы действительно встречаетесь только с партийным активом. Хватит разделять и запугивать людей, люди верят в единство и в то, что 26 октября они могут потребовать от вас ответа за антигрузинские действия, которые вы осуществляете на протяжении 12 лет», - заявил Манджгаладзе.





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