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Саакашвили: Иванишвили и его приспешники вынуждают нас сделать единственный выбор - либо рабство, либо война
29.07.2024 13:16
Иванишвили и его приспешники заставляют нас сделать единственный выбор – либо рабство, либо война. Нам говорят, что если мы не выберем рабство, в Грузии будет война. На самом деле они хотят принести нам рабство и войну, - заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили, дистанционно участвующий из клиники «Вивамед» в судебном процессе в Тбилисском городском суде.
По его словам, правящая команда объявила холодную войну всему цивилизованному миру.
«Все мы задаемся вопросом – можно ли нам помочь? Останемся ли мы или нам всем придется покинуть эту страну? Будут ли сфальсифицированы выборы и что делать, если их сфальсифицируют? Раз в месяц я получаю возможность обратиться к вам, с довольно плохим изображением и не очень ясным голосом, за решеткой, но это не может подавить мой голос. Иванишвили и его приспешники заставляют нас сделать единственный выбор – либо рабство, либо война. Нам говорят, что если мы не выберем рабство, в Грузии будет война.
Фактически, они хотят принести нам рабство и войну. Они несут войну! Они объявили холодную войну всему цивилизованному миру и после того, как мы останемся без последнего союзника, русские нас слопают, каждого человека, каждого грузина и уничтожат Грузию. Иванишвили предлагает нам либо рабство, либо войну, а в действительности мы выбираем мир и свободу. Нет рабству! - заявил Михаил Саакашвил
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