

Бокучава: Исследование Edison Research показывает, что Иванишвили терпит поражение на выборах 26 октября

29.07.2024 13:16





Это исследование еще раз показывает, что Иванишвили терпит поражение на выборах 26 октября, а оппозиция убедительно побеждает, - так прокомментировала одна из лидеров «Единства – Национального движения», председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава исследование компании Edison Research.



Как заявила журналистам Бокучава, несмотря на всяческие попытки Бидзины Иванишвили изменить исход выборов, намеченных на 26 октября, воля грузинского народа обязательно возобладает.



«Иванишвили всегда делал расчет на определенные властные ресурсы, такие как административный ресурс, взяточничество и запугивание, но, несмотря на всяческие попытки Иванишвили изменить исход этих выборов, воля грузинского народа обязательно возобладает. Мы видим, что выбор грузинского народа сегодня – это перемены на благо страны и спасение евроатлантического будущего нашей страны», – заявила Бокучава.



Для справки, согласно исследованию Edison Research, если бы парламентские выборы состоялись завтра, большинство респондентов – 32,4% проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 17,3% - за «Национальное движение/Стратегию Агмашенебели», 12,8% - за «Сильную Грузию: Лело/Для народа/Площадь свободы» и 11,2% «За Грузию – Георгия Гахария».





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