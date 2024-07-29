

Бокучава: Иванишвили хочет сохранить власть с помощью пропаганды и дезинформации

29.07.2024 13:17





Иванишвили хочет сохранить власть с помощью пропаганды и дезинформации, - заявила журналистам председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, она уверена, что на выборах, назначенных на 26 октября, грузинский народ проголосует за перемены.



«Я верю, что грузинский народ сделает информированный выбор и, несмотря на дезинформацию Иванишвили, проголосует за те перемены, которые необходимы нашей стране для возвращения евроатлантического курса. Это единственный реальный шанс для благополучия нашей страны, каждого гражданина Грузии и безопасности страны», - заявила Бокучава.



Что касается объединения оппозиции, то, по словам Бокучава, сегодня стране нужны не раскол и конфронтация, которые постоянно проповедует Бидзина Иванишвили, а объединение.



«Когда другие партии по каким-то причинам не смогли объединиться, «Национальное движение» первым объединилось с общественно активными людьми, независимыми депутатами, молодежью, и, что самое важное для нас, мы объединились с грузинским народом в общем стремлении сменить власть и поставить нашу страну на путь евроатлантического развития. То, что сегодня стране нужны не разобщение, раскол и конфронтация, которые постоянно проповедует Иванишвили, а объединение вокруг общих, национальных целей, это факт, и об этом говорит каждая встреча, которую мы проводим во всех регионах Грузии в рамках «Единства», - заявила Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





