

Парламентская оппозиция обратилась в Конституционный суд с требованием приостановить действие закона «О прозрачности иностранного влияния»

29.07.2024 13:17





Парламентская оппозиция обратилась в Конституционный суд с требованием приостановить действие закона «О прозрачности иностранного влияния».



Как заявила журналистам оппозиционер Тамар Кордзая перед подачей иска в суд, действие закона «О прозрачности иностранного влияния» необходимо приостановить до выборов, иначе «этой стране может быть нанесен необратимый ущерб».



«Главное и важное заключается в том, что мы обжалуем весь закон в отношении 78-й статьи Конституции, но на первом этапе мы требуем его приостановки. Действие этого закона должно быть приостановлено до выборов, иначе этой стране может быть нанесен необратимый ущерб. Санкции начнут действовать с 3 сентября, поэтому мы считаем, что до этого времени необходимо провести заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о приостановке», - заявила Кордзая.





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