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Гиви Миканадзе представил исследование по тем НПО, которые подали иск в Конституционный суд


29.07.2024   13:18


Депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе представил исследование по тем неправительственным организациям, которые подали иск в Конституционный суд с требованием отменить закон «О прозрачности иностранного влияния».

Как отметил Миканадзе, 22% из 121 организации не имеют официального сайта. По его пояснению, у 18 организаций вообще нет сайта, а у 9 организаций сайт недоступен.

Кроме того, по его пояснению, у 31% организаций нет названий проектов; у 31% не указан донор; у 45% не указан срок реализации проекта/гранта; у 65% не указана сумма гранта; у 34% не указана информация о членах команды организации; у 79% не опубликован годовой отчет.

Как заявил депутат большинства, приведенные данные свидетельствуют о том, насколько плачевна ситуация в третьем секторе.

«121 неправительственная организация подала конституционный иск. В рамках нашего исследования только 21 организация из них, то есть 17%, соблюдает минимальный стандарт, связанный с прозрачностью и доступностью информации. Это еще раз показывает, насколько плачевна ситуация в этой сфере, насколько она непрозрачна. Наверное, это должно заставить общественность задуматься, что это за организации, которые с конституционным иском, уже правовым путем, обращаются в Конституционный суд с требованием отменить закон. Они не прозрачны и не имеют никакого желания отчитываться перед общественностью, и не сделали шаг вперед», - заявил Миканадзе.


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