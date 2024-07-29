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Бокучава: Иванишвили проиграет на выборах 26 октября
29.07.2024 13:21
Опрос Edison Research показал, что «Иванишвили проиграет на выборах 26 октября» заявляет председатель «Единого национального движения» и одна из лидеров «Единства» Тина Бокучава.
«Очень важна максимальная мобилизация и консолидация в оппозиционном спектре, чтобы не потерять голоса ни одного оппозиционно настроенного избирателя, это наша задача. Мы верим, что единством, консолидацией и общими усилиями мы добьемся тех изменений, которые подавляющее большинство граждан Грузии считают необходимыми для спасения евроатлантического курса страны.
Иванишвили всегда рассчитывал на определенные правительственные ресурсы, такие как административный ресурс, взяточничество и запугивание, но независимо от каких-либо попыток Иванишвили изменить исход этих выборов, воля грузинского народа наверняка возобладает.
Мы видим, что выбор грузинского народа сегодня – осуществить перемены на благо страны и спасти евроатлантическое будущее нашей страны», – сказала Бокучава.
Напомним, что по данным исследования Edison Research, если бы парламентские выборы состоялись завтра, большинство респондентов (32,4%) проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 17,3% — за «Национальное движение»/«Стратегию Агмашенебели», 12,8% — за «Лело»/«Для народа»/«Площадь свободы», 11,2% — «Гахария за Грузию».
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