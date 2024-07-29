

КС Грузии объединит иски президента, оппозиции и НПО против закона «об иноагентах»

29.07.2024 13:47





«Конституционный суд рассмотрит иск президента, неправительственных организаций и оппозиции совместно, в разумный срок», — заявил журналистам Мераб Турава — председатель Конституционного суда Грузии. Он обещает «не выполнять политический заказ и не затягивать обсуждение вопроса».



«Три иска были поданы в разное время и их содержание не совсем идентично друг другу, но в Органическом законе и Положении о Конституционном суде Грузии есть статья, согласно которой иски могут быть объединены. Я хотел бы назвать вам конкретную дату, но я не уполномочен, не знаю позиции своих коллег. Будьте готовы к принятию решения в разумные сроки.



Посмотрим (закон), прочтем, в какой России, на севере (принят подобный закон)? Во всяком случае, я не задавал такого направления для себя и своей страны и не думаю, что цель и идея нашего правительства – движение в сторону севера.



Я не буду выполнять чьи-либо задания», — говорит Мераб Турава.



Источник: СОВА

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