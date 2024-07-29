

Каладзе: Информация о финансах большого количества неправительственных организаций недоступна

29.07.2024 13:48





Грань, которая должна существовать между политическими партиями и неправительственными организациями, сегодня в стране стерта. Они являются обычными политические партии. Глупо говорить, что этот закон «О прозрачности иностранного влияния» неконституционен, - заявил журналистам генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.



По словам Каладзе, информация о финансах большого количества неправительственных организаций недоступна.



«Очень глупо говорить так, будто упомянутый закон [«О прозрачности иностранного влияния»] неконституционен. Как прозрачность может быть неконституционной? Такое немыслимо. Закон требует только прозрачности. Как это может противоречить европейскости, европейскому будущему, демократии и т. д.?



Первое, что я хочу сказать, это то, что в Грузии нет неправительственных организаций. Граница, которая должна существовать между политическими партиями и неправительственными организациями, сегодня в стране стерта. Они являются обычными партиями, просто у них другие названия. Такова нынешняя ситуация, и это полная катастрофа. Разумеется, большинство не публикует [финансовые декларации], и никто не может докопаться до того, кем они финансируются, на какие конкретно проекты тратятся деньги. Этот закон даст нам возможность полностью устранить те неловкости, которые возникают в отношениях Запада с нами и населением», - заявил Каха Каладзе.



Помимо этого, Каладзе ответил на вопрос, как он расценивает тот факт, что некоторые международные доноры прекратили финансирование организаций в Грузии и чувствует ли правительство ответственность за это. Каладзе отметил, что если кто-то хочет притеснять страну и выкручивать руки, это их дело».



Журналист также спросил мэра Тбилиси, что бы он сказал по поводу того, что после 2012 года Грузия получила от Франции гранты на 35 миллионов долларов, на что Каладзе ответил, что «стратегические партнерские отношения с Грузией стоят большего».



«Я думаю, что стратегические партнерские отношения с Грузией стоят большего. Я вам скажу очень простую вещь: один человек, Бидзина Иванишвили, потратил на благотворительность 3 миллиарда долларов. Просто неловко, когда мы говорим о тех суммах, которые вы только что назвали», - сказал Каха Каладзе.





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