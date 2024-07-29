

Мачарашвили: Оркестрированная атака на прозрачность доказывает, что они не хотят показывать, как тратятся черные деньги в политике

29.07.2024 14:51





Оркестрированная атака неправительственного сектора, оппозиции и [президента Грузии] Саломе Зурабишвили на прозрачность доказывает, что они не хотят показывать, как тратятся черные деньги в политике. Зачем выступать против прозрачности, если хочешь финансировать добро?! - заявил депутат большинства Гурам Мачарашвили в беседе со СМИ.



Как отметил в этом контексте Мачарашвили, иск, поданный ими в Конституционный суд, лишь показывает, что они представляют интересы иностранных сил в Грузии, а не грузинского общества.



«Чем больше непрозрачный неправительственный сектор будет шуметь по поводу своей непрозрачности, тем прозрачнее станет их непрозрачность!



Они прозрачны и открыты лишь перед своими хозяевами, а грузинский народ ничего о них не знает», - заявил Гурам Мачарашвили.



Сегодня в Конституционный суд Грузии подан еще один иск с требованием отменить закон «О прозрачности иностранного влияния». Иск подписали 38 оппозиционных депутатов парламента.



В связи с упомянутым законом иск в Конституционный суд подали также президент Грузии, неправительственные и медийные организации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





