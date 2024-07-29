

Турава: Решение по этому вопросу «будет принято в разумные сроки»

29.07.2024 14:52





По заявлению председателя Конституционного суда Мераба Турава, иски президента, неправительственных организаций и депутатов, поданные в Конституционный суд относительно закона «О прозрачности иностранного влияния», будут объединены и рассмотрены в рамках одного производства.



Как заявил Турава журналистам, решение по этому вопросу «будет принято в разумные сроки».



По его пояснению, рассмотрение вопроса займет не менее 1 месяца.



«На нужно не только прочитать закон, но и провести сравнительно-правовые исследования, а это займет как минимум 1 месяц. Сроки определяет Пленум Конституционного суда. Эти иски не рассматриваются в формате коллеги, они рассматриваются в формате пленума. На данном этапе судьи изучают иски», - заявил Турава.



Вместе с тем, он отметил, что для него и всех судей важнее всего европейская интеграция.



«Европейская интеграция – это самое главное для нас. Я не думаю, что я и мои судьи менее европейски ориентированы, чем вы. Мы не менее европейцы, чем вы», - заявил Турава.



Что касается критики оппозиции в отношении закона «О прозрачности иностранного влияния», Мераб Турава отмечает, что суд не только в Грузии, но и во в мире не принимает таких решений, которые бы удовлетворяли всех участников процесса.



На вопрос, получал ли Конституционный суд финансирование от Евросоюза, Мераб Турава ответил, что да.



«Я был первым среди юристов, который поехал в Европу в 1989 году. Я получал всевозможные гранты, финансирование и поддержку», - заявил Турава.





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