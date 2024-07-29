

Каладзе: НПО – это обычные политические партии

29.07.2024 14:56





«Неправительственные организации – это обычные политические партии», — заявляет генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лидер правящей партии утверждает, что «грань, которая должна существовать между третьим сектором и политическими партиями, стерта», так он в очередной раз попытался оправдать принятие закона «об иноагентах»:



«Первое, что я хочу сказать, это то, что в Грузии нет неправительственных организаций. Граница, которая должна была существовать между политическими партиями и неправительственными организациями, сегодня в стране стерта.



Это обычные политические партии, просто у них разные названия, и это ситуация, являющаяся полной катастрофой. Конечно, большинство не публикует [финансовые декларации], и никто не может «докопаться» до того, кем они финансируются, на какие конкретно проекты тратятся деньги.



Этот закон даст нам возможность полностью устранить те неудобства, которые создаются в отношениях с нами, населением и Западом», — заявил Каха Каладзе.



Напомним, что президент, неправительственные организации и оппозиция внести в Конституционный суд иск против спорного закона «о прозрачности иностранного влияния». Судья Мераб Турава, председатель Конституционного суда Грузии, пообещал обещает «не выполнять политический заказ и не затягивать обсуждение вопроса», а также заявил, что иски будут объединены.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





