

Саакашвили: Мы, Сотни тысяч людей должны быть готовы стоять на улицах днями, неделями, месяцами

29.07.2024 14:56





«Мы готовимся не к революции, мы должны готовиться идти на выборы, наблюдать за выборами, к борьбе за голоса», — заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда дистанционно из клиники «Вивамеди», где проходит судебный процесс по делу 7 ноября.



По словам Саакашвили, на этих выборах не будет принят никакой другой результат, кроме полной победы грузинского народа.



«После того, как они объявят сфальсифицированные результаты, а они объявят сфальсифицированные результаты, мы, сотни тысяч людей, должны подготовиться к тому, чтобы мирно стоять на улицах дни, недели, месяцы. Несколько тысяч робокопов не смогут встать между нами и нашей победой, нас миллионы. Мы должны быть готовы защитить себя и быть готовыми праздновать победу.



Никакого другого результата, кроме полной победы грузинского народа, мы не примем. Все остальные варианты исключены. Вы готовитесь к насилию, к нападению на людей. Мы будем стоять мирно до конца. Мы будем до тех пор, пока вы не признаете поражение. Никакой другой результат на этих выборах не будет принят, кроме полной победы грузинского народа», — заявил Михаил Саакашвили.



Кроме того, как отметил Саакашвили, оппозиция еще никогда не была настолько единой.





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