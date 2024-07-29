

Купрадзе: Социологические исследования твердо показывают единственное, что граждане Грузии определились со сменой власти

29.07.2024 16:05





Социологические исследования твердо показывают единственное, что граждане Грузии определились со сменой власти, которая обязательно произойдет 26 октября 2024 года, - заявил генеральный секретарь «Лело» Ираклий Купрадзе, говоря о результатах исследования Edison Research.



По его словам, важно лишь то, что власть сменится, и главную роль в процессе этой смены сыграет платформа «Сильная Грузия».



«Социологические исследования показывают одно – граждане Грузии определились со сменой власти, которая обязательно произойдет 26 октября 2024 года. Растущая поддержка политической платформы «Лело» и ее партнеров объясняется очень простой причиной. Платформа «Сильная Грузия» растет, потому что мы говорим о реальных проблемах народа – необходимости создания 200 тысяч рабочих мест; о потенциале коалиции «Сильная Грузия»; о скором завершении строительства порта Анаклия; о быстрых реформах по евроинтеграции, необходимых для развития нашей страны, и о возвращении эмиграции в нашу страну; о стабильном развитии, которое необходимо для граждан Грузии и общественных интересов.



Единственное, что важно, это то, что власть сменится, и наша платформа сыграет главную роль в процессе этой смены», - заявил Ираклий Купрадзе.



Для справки, согласно исследованию Edison Research, если бы парламентские выборы состоялись завтра, большинство респондентов - 32,4% проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 17,3% - за «Национальное движение/Стратегию Агмашенебели», 12,8% - за «Сильную Грузию: Лело/Для народа/Площадь свободы» , 11,2% - «За Грузию - Георгия Гахария».



Что касается остальных политических сил, то рейтинг остальных партий выглядит следующим образом: Коалиция за изменения: Ахали/Гирчи/Дроа - 9,9%; «Гирчи» — Яго Хвичия - 5,2%; Лейбористская партия - 3,3%; «Альянс патриотов» и «Альт Инфо» - 2,6%; «Граждане» - 2,2%; «Европейская Грузия» - 1,9%; «За справедливость» — Эка Беселия - 0,9%; Другие партии назвали - 0,4%.





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