

В МИД Грузии собираются представители стран-членов ЕС

29.07.2024 16:24





Представители стран-членов ЕС собираются в Министерстве иностранных дел Грузии. По имеющейся информации, они были приглашены в ведомство для заслушивания отчета о выполнении Грузией 9 оговорок по вступлению в Евросоюз.



В МИД уже прибыли: и. о. главы представительства Евросоюза Асунсьон Санчес Руис, посол Италии в Грузии Массимилиано Д'Антуоно и посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.



Представители стран-членов ЕС не делали комментариев для СМИ перед встречей.





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