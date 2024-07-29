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В МИД Грузии собираются представители стран-членов ЕС


29.07.2024   16:24


Представители стран-членов ЕС собираются в Министерстве иностранных дел Грузии. По имеющейся информации, они были приглашены в ведомство для заслушивания отчета о выполнении Грузией 9 оговорок по вступлению в Евросоюз.

В МИД уже прибыли: и. о. главы представительства Евросоюза Асунсьон Санчес Руис, посол Италии в Грузии Массимилиано Д'Антуоно и посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.

Представители стран-членов ЕС не делали комментариев для СМИ перед встречей.


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