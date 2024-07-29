

Председатель ЦИК встретился с миссией наблюдателей Национального демократического института

29.07.2024 16:25





Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили встретился с миссией долгосрочного наблюдения Национального демократического института (NDI) за парламентскими выборами 2024 года, которую возглавляет Наташа Ритчайлд.



По информации ЦИК, основной темой встречи стала текущая деятельность избирательной комиссии на выборах 26 октября.



Председатель ЦИК подробно рассказал представителям миссии о деятельности и проектах, осуществляемых избирательной администрацией, обеспечивающей проведение выборов 26 октября на высоком профессиональном уровне и в соответствии с международными стандартами. В том числе, Каландаришвили сделал особый акцент на внедрении технологий в избирательные процессы.



Георгий Каландаришвили отметил, что в этом направлении активно ведется как переподготовка организаторов выборов, так и кампания по информированию избирателей, которая началась за полтора года до выборов.



Председатель ЦИК также отметил, что избирательная комиссия уже учла большинство рекомендаций Национального демократического института (NDI).



В информации ЦИК отмечается, что на встрече также обсуждался такой важный вопрос, как распространение дезинформации относительно вопросов выборов. Председатель ЦИК проинформировал участников встречи об опыте и реагировании избирательной администрации Грузии в этом направлении.



Национальный демократический институт начал миссию долгосрочного наблюдения за парламентскими выборами, назначенными на 26 октября 2024 года, на прошлой неделе.





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