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Кобахидзе встретился с Народным защитником Леваном Иоселиани
29.07.2024 18:14
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с Народным защитником Грузии Леваном Иоселиани.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждалась текущая ситуация в стране с точки зрения защиты прав человека и актуальные вопросы в этом плане.
Омбудсмен поговорил с главой правительства об основных направлениях деятельности и задачах.
Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность деятельности института Народного защитника и отметил, что власть уделяет большое внимание рекомендациям омбудсмена, которые служат дальнейшему повышению уровня защиты прав человека.
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