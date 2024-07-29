

Кобахидзе встретился с Народным защитником Леваном Иоселиани

29.07.2024 18:14





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с Народным защитником Грузии Леваном Иоселиани.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждалась текущая ситуация в стране с точки зрения защиты прав человека и актуальные вопросы в этом плане.



Омбудсмен поговорил с главой правительства об основных направлениях деятельности и задачах.



Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность деятельности института Народного защитника и отметил, что власть уделяет большое внимание рекомендациям омбудсмена, которые служат дальнейшему повышению уровня защиты прав человека.







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