

В Киев прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер

29.07.2024 18:22





В Киев прибыла спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.



Информацию об этом распространяет посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк.



«В Киев прибыли руководители компаний Amentum, Clayco Inc и Westinghouse Nuclear. Это представители инжиниринга и высокотехнологичного бизнеса, которые вместе хотят помочь Украине строить собственное будущее, а прозрачная бизнес-среда является ключом к украинскому восстановлению и пути в Евросоюз», — пишет в соцсети посол США в Украине.





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