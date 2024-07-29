

Иски против российского закона будут рассмотрены в «разумные сроки» — Турава

29.07.2024 18:49





Иски президента, неправительственных организаций и депутатов, поданные в Конституционный суд относительно закона «О прозрачности иностранного влияния», будут объединены и рассмотрены в рамках одного производства. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил журналистам председатель Конституционного суда Мераб Турава.



Иски против Закона «О прозрачности иностранного влияния» подали в Конституционный Суд:



- президент

- 121 СМИ и гражданские организации,

- парламентская оппозиция



По словам Турава, решение по этому вопросу Конституционный суд «примет в разумные сроки», хотя он не может сказать, состоятся ли слушания раньше 3 сентября.



На ответ журналиста, что, по оценке партнеров Грузии, российский закон означает движение Грузии в сторону России, Турава ответил:



«Посмотрим, прочитаем… к какой России? к северу? Не знаю, я в любом случае, не давал такое направления ни для себя и ни для страны. Я не думаю, что идея и цель нашего государства — двигаться к северу […]



Я много лет был стипендиатом, я получал премии и различное зарубежное финансирование», — рассказал Турава.



По словам Турава, он не выполняет ничьих поручений, в том числе и от «Грузинской мечты».





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