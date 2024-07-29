Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Иски против российского закона будут рассмотрены в «разумные сроки» — Турава


29.07.2024   18:49


Иски президента, неправительственных организаций и депутатов, поданные в Конституционный суд относительно закона «О прозрачности иностранного влияния», будут объединены и рассмотрены в рамках одного производства. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил журналистам председатель Конституционного суда Мераб Турава.

Иски против Закона «О прозрачности иностранного влияния» подали в Конституционный Суд:

- президент
- 121 СМИ и гражданские организации,
- парламентская оппозиция

По словам Турава, решение по этому вопросу Конституционный суд «примет в разумные сроки», хотя он не может сказать, состоятся ли слушания раньше 3 сентября.

На ответ журналиста, что, по оценке партнеров Грузии, российский закон означает движение Грузии в сторону России, Турава ответил:

«Посмотрим, прочитаем… к какой России? к северу? Не знаю, я в любом случае, не давал такое направления ни для себя и ни для страны. Я не думаю, что идея и цель нашего государства — двигаться к северу […]

Я много лет был стипендиатом, я получал премии и различное зарубежное финансирование», — рассказал Турава.

По словам Турава, он не выполняет ничьих поручений, в том числе и от «Грузинской мечты».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна