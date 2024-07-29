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Иски против российского закона будут рассмотрены в «разумные сроки» — Турава
29.07.2024 18:49
Иски президента, неправительственных организаций и депутатов, поданные в Конституционный суд относительно закона «О прозрачности иностранного влияния», будут объединены и рассмотрены в рамках одного производства. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил журналистам председатель Конституционного суда Мераб Турава.
Иски против Закона «О прозрачности иностранного влияния» подали в Конституционный Суд:
- президент
- 121 СМИ и гражданские организации,
- парламентская оппозиция
По словам Турава, решение по этому вопросу Конституционный суд «примет в разумные сроки», хотя он не может сказать, состоятся ли слушания раньше 3 сентября.
На ответ журналиста, что, по оценке партнеров Грузии, российский закон означает движение Грузии в сторону России, Турава ответил:
«Посмотрим, прочитаем… к какой России? к северу? Не знаю, я в любом случае, не давал такое направления ни для себя и ни для страны. Я не думаю, что идея и цель нашего государства — двигаться к северу […]
Я много лет был стипендиатом, я получал премии и различное зарубежное финансирование», — рассказал Турава.
По словам Турава, он не выполняет ничьих поручений, в том числе и от «Грузинской мечты».
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