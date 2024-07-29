

МИД распространяет информацию о встрече с представителями стран-членов ЕС и других стран-партнеров

29.07.2024 19:14





В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с представителями посольств стран-членов ЕС и стран-партнеров. Информацию об этом распространяет МИД.



Как говорится в распространенном заявлении, в министерстве была устроена презентация в связи с выполнением 9 шагов, определенных для Грузии в коммуникации Еврокомиссии о политике расширения.



«29 июля 2024 года Министерство иностранных дел прошла презентация в связи с выполнением 9 шагов, определенных для Грузии в коммуникации Еврокомиссии о политике расширения от 8 ноября 2023 года. На встречу были приглашены послы и представители посольств стран-членов ЕС, аккредитованных в Грузии и других странах-партнерах», - говорится в заявлении.





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