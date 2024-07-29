

Асунсьон Санчес Руис: Мы выразили обеспокоенность Евросоюза по поводу событий в Грузии

29.07.2024 19:45





На сегодняшней встрече мы отметили заключения Совета, которые выражают обеспокоенность Евросоюза по поводу событий, развернувшихся в Грузии, - заявила после встречи в Министерстве иностранных дел Грузии и. о. главы представительства Евросоюза Асунсьон Санчес Руис.



«На сегодняшней встрече МИД объяснил, что, по их мнению, является прогрессом с точки зрения реализации девяти шагов, которые Комиссия изложила в своей прошлогодней рекомендации Грузии для получения статуса кандидата.



На встрече мы отметили заключения Совета, принятые 27 государствами-членами ЕС 27 июня, которые выражают обеспокоенность Евросоюза по поводу событий в Грузии, особенно относительно закона «О прозрачности иностранного влияния», который означает для Грузии шаг назад на пути вступления в Евросоюз, ставит под угрозу статус кандидата в ЕС и, как заявили лидеры, они призвали власти изменить эту тенденцию, де-факто приводящую к приостановке процесса вступления Грузии в ЕС.



Как сказал верховный представитель Жозеп Боррель, это было официальное слово, мы отложили, заморозили 30 миллионов из Европейского фонда мира, также сократили количество встреч на высоком уровне, мы пересматриваем нашу помощь правительству и последуют дальнейшие заявления», - заявила Асунсьон Санчес Руис.



По словам Асунсьон Санчес Руиса, Евросоюз надеется, что предстоящие выборы будут свободными и справедливыми.



«Европейский союз активно работает для того, чтобы эта страна стала членом Евросоюза. Мы поддерживаем грузинский народ, выразивший желание присоединиться к Европейскому союзу. Мы работаем для тех грузин, которые хотят видеть эту страну в ЕС. Также мы надеемся, что предстоящие выборы будут свободными, справедливыми и конкурентными», - заявила Асунсьон Санчес Руис.





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