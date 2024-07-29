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Саакашвили: Мы выбираем мир и свободу, а не рабство


29.07.2024   20:06


«Иванишвили, его приспешники и покровители хотят принести нам рабство и войну», — заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в ходе судебного заседания к которому он подключился дистанционно из клиники «Вивамеди».

«Они несут войну, они объявили холодную войну всему цивилизованному миру, и после того, как мы останемся без нашего последнего союзника, Россия нападет на нас и начнет войну против каждого грузина, уничтожит Грузию.

Иванишвили заявляет будто выбор – либо мир, либо война, либо рабство, либо войну, на самом деле мы выбираем мир и выбираем свободу, а не рабство!» — заявил Саакашвили.

Более тог, третий президент Грузии уверен, что «Грузинская мечта» проиграет предстоящие выборы, но, как заявил Михаил Саакашвили, необходимо будет защитить голоса.

«Мы должны быть готовы бороться за себя», — заявил Саакашвили.


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