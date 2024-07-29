

Каладзе не видит оснований для ухудшения отношений с США

29.07.2024 20:15





Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что нет никаких оснований для того, чтобы испортить отношений с США.



"Мы много раз говорили, и я еще раз повторю: мы готовы к дружбе, сотрудничеству. Нет никаких оснований, чтобы отношения (с США - прим. ТАСС) испортились. Существуют определенные вопросы, поэтому эти отношения должны перезагрузиться", - сказал Каладзе журналистам.



Мэр Тбилиси еще раз прокомментировал принятый в мае парламентом закон об иноагентах, который стал причиной разногласий в отношениях с США и ЕС. "Как может закон о прозрачности быть спорным или антизападным? Целью одна - существуют конкретные неправительственные организации, чьи финансы не прозрачны. Так происходит финансирование ненависти в стране и углубление поляризации. Мы хотим все сделать прозрачным. Кто эти экстремистские организации, представители которых финансируют революцию?" - подчеркнул политик.



Министерство обороны США 5 июля сообщило, что грузино-американские военные учения "Достойный партнер", запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Пентагон обосновал это решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках США и Запада открыть "второй фронт" для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны.



Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Президент республики 18 мая наложила вето на закон, но парламент 28 мая его преодолел. Неправительственные организации неоднократно заявляли, что не будут регистрироваться в реестре в случае принятия закона, так как не считают справедливым называться организациями, проводящими интересы иностранной силы. В правящей партии заявили в ответ, что это определение верное, если компании получают финансирование из-за рубежа, и от них всего лишь требуется финансовая прозрачность.



Действие закона распространится на неправительственные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Они будут обязаны в январе каждого года предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства им грозит штраф в размере 25 тыс. лари (более $9,2 тыс.). Если декларацию не предоставить после штрафа, за каждый месяц просрочки будет взиматься по 20 тыс. лари (более $7,3 тыс.).





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