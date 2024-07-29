

Общее число граждан Грузии, живущих на грани нищеты, увеличилось на 2,4%

29.07.2024 20:41





Общее число граждан Грузии, живущих на грани нищеты, в период с 1 января по 1 июля увеличилось на 2,4% и составило около 450 тысяч человек.



Из них 250,9 тысячи – женщины.



По количеству семей это 125,6 тысячи, рост за полгода - на 2,3%.



Из общего числа неимущих граждан 241,7 тысячи – несовершеннолетние, при этом 48,8 тысячи – дети до 6 лет. Пенсионеры в этом списке - 59,6 тысячи человек.



В крайней бедности живет 26,6 тысячи семей, или 55,8 тысячи человек.



Это данные Агентства соцобслуживания, которое для расчета степени бедности использует систему баллов по ряду критериев. От баллов зависит размер пособия по бедности для взрослых, от 10 до 60 лари. Детское пособие - 200 лари.



* По состоянию на 1 января 2024 года население Грузии составляло 3 694 600 человек.



Источник: Новости - Грузия

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