

Мамука Хазарадзе: Решение Международного арбитражного суда разочаровывает

29.07.2024 23:29





Международный арбитражный суд огласил решение по иску, который я и Бадри Джапаридзе вместе с другими иностранными инвесторами порта Анаклия подали в 2020 году, - об этом лидер «Лело» Мамука Хазарадзе пишет в соцсети.



По словам Хазарадзе, «решение суда разочаровывает тем, что для грузин потеряны десятки тысяч рабочих мест».



По пока неподтвержденным данным, иск, которым Хазарадзе требовал от правительства возмещения ущерба в 1 млрд долларов, не был удовлетворен.



«Современный, финансируемый Западом порт Анаклия, который был бы построен и действовал давным-давно, создал бы огромные возможности для населения Грузии. Порт, если бы он развивался должным образом, создал бы десятки тысяч достойных рабочих мест для граждан Грузии.



К сожалению, «Грузинская мечта» по закузу России на долгие годы сначала задержала нашу работу над этим проектом, а затем и вовсе заблокировала его реализацию.



Власти уже много лет заявляют, что начинают работы по строительству порта. Между тем прошло четыре года, порта до сих пор не существует, а десятки тысяч грузин лишились возможности достойного трудоустройства, а страна лишилась беспрецедентного шанса на региональное развитие.



В октябре грузинский народ должен возложить на правительство ответственность за эту неудачу. «Грузинская мечта» утверждает, что они будут реализовывать проект совместно с китайской компанией с сомнительной репутацией и санкциями на Западе, контролируемой Коммунистической партией, которая уличена в коррупции, нанесении ущерба окружающей среде, незавершенных проектах и трудовой эксплуатации.



Самое главное, мы увидели на примере автомагистрали Восток-Запад, сколько проблем возникает, когда это правительство передает крупные инфраструктурные проекты китайским подрядчикам. Китайские компании привозят наемную рабочую силу из-за границы, а созданные рабочие места занимают не грузины, а иностранцы.



У нас есть простое решение для возвращения Анаклии на верный путь: нужно заменить это правительство, которое служит интересам России, на проевропейское коалиционное правительство, служащее интересам Грузии.



Мы вернем добросовестных западных инвесторов, доведем проект до высоких западных стандартов и создадим десятки тысяч рабочих мест в Анаклии в рамках плана Маршалла, который предусматривает создание 200 тысяч рабочих мест для грузин.



Мы построим Анаклию!», - пишет Хазарадзе в Facebook.





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