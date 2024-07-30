

Кобахидзе: Иванишвили - главный гарант мира и стабильного развития

30.07.2024 11:06





Мы видели теракт, попытку убийства в Словакии, мы видели теракт, попытку убийства в США, один и тот же почерк, это международный контекст и эти силы действуют в разных странах мира, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос касательно дела о подготовке убийства Бидзины Иванишвили.



По словам премьера, помимо международного контекста, существует и местный контекст, и это «Национальное движение».



«Существует международный контекст, существует местный контекст, и, учитывая эти контексты, я думаю, ни для кого не должно быть удивительно, что подобные планы готовятся в чьей-то голове. Что касается международного контекста, то существует определенный почерк, который уже стал ясен, мы видели террористический акт, попытку убийства в Словакии, мы видели террористический акт, попытку убийства в США, один и тот же почерк, это международный контекст и эти силы действуют в разных странах мира, у них есть для этого ресурс.



Что касается местного контекста, вы знаете, что «Нацдвижение» готово на все. Одна из вещей, которая отличала их, когда они были у власти, это убийства, они прямо на улице убивали молодых людей, десятки молодых людей были убиты прямо на улице, исходя из этого, никого не должно удивлять, что они задумывают, готовят такого рода преступления. Это международный и местный контекст, остальное должно определить следствие», - отметил премьер.



На вопрос, почему целью этого преступного замысла мог стать Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе ответил, что он является гарантом мира и стабильного развития страны.



«По одной простой причине - он главный гарант того, что в этой стране мир и страна стабильно развивается. Он главный гарант. Исходя из этого, абсолютно логично, что именно он был главным адресатом этих планов, ничего удивительного здесь нет. Что касается контекста, то здесь я хочу еще раз упомянуть о телефонном звонке, который был сделан несколько месяцев назад. Это был звонок одного из еврокомиссаров, посредством которого нам передали конкретный мессидж, что сам этот еврокомиссар позже признал и сказал, что говорил о рисках убийства, он просто уточнил, что поляризация будет тем, что выстрелит», - сказал премьер-министр. По словам главы правительства, поскольку звонок был сделан премьер-министру, наверное, именно по этой причине у общественности осталось ощущение, что предупреждение было адресовано непосредственно премьер-министру. «На самом деле, разговор был во множественном числе, и слова были сказаны так – вам надо быть осторожными, посмотрите, что произошло с Фицо в Словакии», - отметил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, риски остаются, пока война в Украине не закончится.



«Риски остаются до тех пор, пока продолжается война в Украине, пока контекст будет таким, эти риски останутся очень острыми в нашей стране. Поэтому мы возлагаем очень большие надежды на окончание войны в следующем году. По нашим расчетам, надеждам, война в Украине должна закончиться максимум через год. Как только эта ситуация изменится, и ситуация в регионе успокоится, сразу перестроятся и изменятся и интересы, это основа нашего оптимизма, мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине закончится. Как только это произойдет, риски тогда же качественно и радикально снизятся», - отметил премьер в эфире телеканала «Имеди», его комментарий распространяет администрация правительства.





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