Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии будет присутствовать на инаугурации нового президента Ирана


30.07.2024   12:09


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе будет присутствовать на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Информацию распространяет администрация правительства.

«Глава правительства получил из Исламской Республики Иран официальное приглашение в связи с присутствием на инаугурации.

В церемонии, которая пройдет в Меджлисе Ирана, примут участие 70 иностранных делегаций.

Премьер-министр Грузии направился в Тегеран вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна