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Премьер-министр Грузии будет присутствовать на инаугурации нового президента Ирана
30.07.2024 12:09
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе будет присутствовать на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Информацию распространяет администрация правительства.
«Глава правительства получил из Исламской Республики Иран официальное приглашение в связи с присутствием на инаугурации.
В церемонии, которая пройдет в Меджлисе Ирана, примут участие 70 иностранных делегаций.
Премьер-министр Грузии направился в Тегеран вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили», - говорится в информации.
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