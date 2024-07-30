

Брегадзе: Спор Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе против Грузии завершился победой Грузии

30.07.2024 12:10





«Спор Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе против Грузии завершился победой Грузии, их обязали выплатить 650 тысяч долларов в пользу правительства», — заявил на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.



По словам Рати Брегадзе, арбитраж подтвердил, что правительство Грузии расторгло инвестиционное соглашение законно.



«29 июля 2024 года Парижский арбитраж вынес решение по правительству Грузии и ООО «Консорциум развития Анаклии», согласно которому, спор завершился победой Грузии. Как известно, основой упомянутого спора стало подписанное 3 октября 2016 года инвестиционное соглашение между правительством Грузии и ООО «Консорциум развития Анаклии» о строительстве, оперировании и передаче Черноморского глубоководного порта в Анаклии.



В частности, из-за неоднократного нарушения инвестором инвестиционных обязательств, правительство Грузии было вынуждено расторгнуть инвестиционное соглашение. Арбитражный истец оспорил законность расторжения инвестиционного соглашения и потребовал возмещения ущерба примерно в полтора миллиарда долларов. Арбитраж полностью разделил правовые доводы и доказательства, представленные Министерством юстиции Грузии, и постановил, что, несмотря на многочисленные переносы сроков, установленных правительством Грузии для поиска финансирования строительства, инвестор не смог выполнить обязательство полностью по собственной вине. Вместе с тем, обязательство по финансированию проекта полностью взял на себя инвестор, который по собственным причинам не смог найти необходимые средства. Носителем коммерческого риска проекта также выступал только инвестор. Правительство ни прямо, ни косвенно не препятствовало инвестору в осуществлении проекта.



Принимая во внимание все вышеизложенное, арбитраж подтвердил, что правительство Грузии расторгло инвестиционное соглашение на законных основаниях, а требование истца о компенсации в полтора миллиарда долларов было полностью отклонено, а истец, напротив, обязан выплатить 650 тысяч долларов в пользу правительства Грузии», — заявил Рати Брегадзе.





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