

Кобахидзе: Хазарадзе и Джапаридзе пытались использовать международный арбитраж против грузинского государства

30.07.2024 12:11





«Хазарадзе и Джапаридзе пытались использовать международный арбитраж против грузинского государства, однако и в этом случае победили правда и государство, которое во всех случаях действует в соответствии со справедливыми правилами», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, в целом представители «Нацдвижения» неоднократно подавали жалобу на Грузию и в различных международных инстанциях прошел ряд дел, инициированных против Грузии «Нацдвижением».



«В основном это связано со Страсбургским судом. Были дела, например «Рустави 2 против Грузии», «Саакашвили против Грузии», «Угулава против Грузии» и т.д. Грузия осталась победителем во всех случаях. В этом случае тоже было дело, которое велось в международном арбитраже, это было дело «Хазарадзе-Джапаридзе против Грузии» и в этом случае тоже Грузия вышла победителем по одной простой причине — государство, действуя, всегда следует правилам. Эта практика была введена в Грузии после 2012 года, и именно благодаря этому во всех международных судебных инстанциях, в том числе арбитраже, государство выигрывает дела, в которых идет спор между представителями «Нацдвижения» и представителями Грузии. Хазарадзе-Джапаридзе также являются представителями этой коллективной политической силы, они также пытались использовать международный арбитраж против грузинского государства, однако и в данном случае победила правда и государство, которое во всех случаях действует по справедливым правилам», — заявил премьер-министр в эфире телеканала «Имеди».



Накануне Международный арбитражный суд отклонил иск Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе относительно порта Анаклия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





