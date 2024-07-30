

Международный арбитражный суд отклонил иск «Консорциума развития Анаклия»

30.07.2024 12:11





Международный арбитражный суд отклонил иск «Консорциума развития Анаклия» против правительства Грузии. Как говорится в заявлении консорциума, подробности, связанные с решением и процессом – конфиденциальны:



«Решение арбитража разочаровывает. Мы продолжаем считать, что правительство Грузии действовало неправомерно, в ущерб интересам граждан Грузии, когда оно пыталось нанести вред проекту порта Анаклия, что привело к задержке (строительства) проекта порта на почти десять лет, а Грузия потеряла тысячи рабочих мест и доход».



Основатель «Консорциума развития Анаклия» Мамука Хазарадзе 29 июля написал на своей официальной странице в Facebook, что Международный арбитражный суд объявил решение по иску, который он и еще один основатель консорциума Бадри Джапаридзе подали в 2020 году вместе с другими иностранными инвесторами.



«Решение суда разочаровывает», — заявил Хазарадзе.



29 июля премьер-министр Ираклий Кобахидзе отреагировал на решение Международного арбитражного суда в эфире телекомпании Imedi.



«Хазарадзе-Джапаридзе провалили проект, не смогли привлечь инвесторов. Напомним, инвесторов искали везде, и на Западе, и на Востоке, и на Севере, но привлечь инвестора нигде не удалось. Поэтому фактически они виноваты в проигрыше этого дела, и государство в этом деле абсолютно прозрачно», — заявил Ираклий Кобахидзе.



В начале 2020 года правительство Грузии заявило, что расторгает инвестиционный контракт на строительство глубоководного порта с «Консорциумом развития Анаклия», поскольку консорциум не выполнил свои обязательства по контракту. Консорциум опроверг эти обвинения и заявил, что правительство Грузии целенаправленно подрывает стратегический проект.



После решения правительства «Консорциум развития Анаклия» обратился в арбитражный суд против правительства Грузии.



После расторжения контракта с «Консорциумом развития Анаклия» государство пообещало построить порт Анаклия за собственные средства. По данным правительства, инвестору будет принадлежать лишь 49% акций порта.



29 мая 2024 года правительство Грузии объявило, что китайско-сингапурский консорциум приобретет 49% акций порта Анаклия.



Источник: СОВА

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