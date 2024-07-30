

Вашадзе: Пренебрежительное отношение к партнерам должно закончиться

30.07.2024 13:35





Это пренебрежительное отношение к партнерам должно закончиться - они что, маленькие дети, которых обманываешь, что [9 шагов] выполнены? Или министру иностранных дел не стыдно? - заявил лидер платформы «Единство», председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, откликаясь на встречу, состоявшуюся вчера в Министерстве иностранных дел.



По его словам, позиция Евросоюза весьма ясна, и очень прискорбно, что процесс евроинтеграции Грузии приостановлен.



«Процесс евроинтеграции Грузии приостановлен на срок нахождения у власти «Грузинской мечты». Мы видим, что эти люди ничего не собираются исправлять, поэтому 26 октября мы должны прекратить противостояние, пусть победит идея единства, давайте быстро двигаться к идее единства, и это пренебрежительное отношение, неправильный подход к партнерам должны закончиться. Они что, маленькие дети, которых приводишь и обманываешь, что выполнено? Что выполнено? Или министру иностранных дел не стыдно? Я не думаю, что такой прецедент существует где-либо в мире. Поэтому 26 октября мы должны изменить эту ситуацию», - сказал Вашадзе.



Для справки, вчера в Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с представителями посольств стран-членов ЕС и стран-партнеров. По данным ведомства, была устроена презентация в связи с выполнением 9 шагов, определенных для Грузии в коммуникации Еврокомиссии о политике расширения.





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