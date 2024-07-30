

«Консорциум развития Анаклия»: решение арбитража разочаровывает

30.07.2024 13:51





«Консорциум развития Анаклия» (Anaklia Development Consortium, ADC) подтверждает, что его иск против правительства Грузии был отклонен.



Иск консорциума был связан с расторжением подписанного в январе 2020 года инвестиционного соглашения между ADC и правительством Грузии на развитие глубоководного порта Анаклия и выплатой компенсации.



«Детали, связанные с арбитражным решением и арбитражным процессом, являются конфиденциальными. Решение арбитража разочаровывает — мы по-прежнему считаем, что правительство Грузии действовало неправомерно, вопреки интересам граждан Грузии, когда оно пыталось нанести вред портовому проекту Анаклия, что привело к почти десятилетним задержкам в портовом проекте, тысячам рабочих мест и потерям дохода для Грузии», — говорится в заявлении Консорциума развития Анаклия.



По данным консорциума, он и инвесторы вложили в проект около 80 миллионов долларов США. ADC по-прежнему считает, что правительство Грузии должно было сыграть вспомогательную роль, а не «подрывать» усилия, направленные на успешное завершение проекта.



«С другой стороны, чрезвычайно важным вопросом является экономическое развитие страны, которое связано с ее западным будущим. В упомянутом процессе строительство и эксплуатация порта Анаклия будут служить интеграции страны с Западом, а не с Россией или Китаем», — говорится в заявлении.



Консорциум развития Анаклия заявляет, что инициировал арбитражное дело, поскольку имел фидуциарную обязанность защищать финансовые интересы своих инвесторов, а также работал над поиском решения после подачи арбитражного иска правительству.



«Мы не теряем оптимизма по поводу того, что порт Анаклия будет развиваться так, как изначально предполагалось, на благо граждан Грузии», — заявляют в Консорциуме развития Анаклия.



По заявлению министра юстиции Рати Брегадзе, арбитражный суд завершил рассмотрение иска ООО «Консорциум развития Анаклии» и установил, что правительство Грузии законно расторгло инвестиционное соглашение.



Как он отметил на сегодняшнем брифинге, арбитраж отказал истцу в выплате полутора миллиардов долларов и обязал его выплатить 650 тысяч долларов в пользу правительства Грузии.





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