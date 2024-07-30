

Кобахидзе встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

30.07.2024 15:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.



Глава правительства поздравил новоизбранного президента с победой на выборах и пожелал успехов.



Ираклий Кобахидзе будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран, которая пройдет в Меджлисе.



Премьер-министр Грузии находится в Тегеране вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.





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