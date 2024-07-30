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Кобахидзе встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом


30.07.2024   15:51


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава правительства поздравил новоизбранного президента с победой на выборах и пожелал успехов.

Ираклий Кобахидзе будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран, которая пройдет в Меджлисе.

Премьер-министр Грузии находится в Тегеране вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.


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