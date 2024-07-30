

Решение Парижского международного арбитража подтвердило правоту правительства Грузии - министр экономики

30.07.2024 15:52





Решение Парижского международного арбитража подтвердило, что правительство Грузии в отношении проекта Анаклия было абсолютно право, - об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.



По его словам, завершились годы спекуляций о решении правительства, которое неоднократно продлевало сроки обязательств инвестора.



«Решение Парижского международного арбитража очень важно в вопросе развития проекта Анаклия. В конечном итоге арбитраж подтвердил, что правительство Грузии было абсолютно право в отношении проекта и завершились многолетние спекуляции о решении правительства, которое несколько раз продлевало инвестору сроки обязательств, и, несмотря на это, проект все же не удалось реализовать на тех условиях. Однако сегодня правительство Грузии с 2022 года последовательно развивает порт, в соответствии с законодательством о государственном и частном сотрудничестве мы выбираем международного частного партнера соответственно условиям международной конкуренции, и здесь уже есть значительный прогресс. Параллельно правительство Грузии начало отбор строительной компании в условиях международного конкурса, в котором участвовали четыре ведущие международные компании. В ближайшее время у нас будут результаты и развитие проекта будет идти по плану, что даст нам возможность начать строительные работы в этом году и параллельно договориться с частным партнером», - заявил Леван Давиташвили.





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