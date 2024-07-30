

Венгрия упростила условия въезда в страну для граждан России и Беларуси

30.07.2024 15:54





Венгрия упростила условия въезда для граждан России и Беларуси, - информацию об этом распространяет немецкое издание RND.



Немецкое издание пишет, что после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу т.н. «национальной карты», которую выдают на два года с возможностью продления для тех, кто хочет работать в Венгрии.



«Уже несколько дней россияне без каких-либо проверок безопасности могут въезжать в ЕС через Венгрию и беспрепятственно передвигаться в другие страны Евросоюза. Сейчас большое беспокойство вызывает то, что российские шпионы также могут попасть в ЕС или что Кремль может намеренно переправлять россиян в ЕС для осуществления терактов», - пишет издание.



Издание называет действия Венгрии провокационными и отмечает, что они вызывают недовольство в ЕС, потому что несут угрозу безопасности.





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