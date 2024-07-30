

Папуашвили: Некоторые доноры убеждают неправительственные организации не регистрироваться в реестре прозрачности

30.07.2024 16:06





Нам приходит информация, что некоторые доноры убеждают неправительственные организации, чтобы те не регистрировались в реестре прозрачности, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, доноры консультируют неправительственные организации о том, как те могут уклониться от закона «О прозрачности иностранного влияния».



«Нам приходит информация, что некоторые доноры убеждают неправительственные организации, чтобы те не регистрировались в реестре прозрачности. Как вы знаете, этот реестр скоро будет задействован. Мы получаем такую информацию, они говорят, что те, кто зарегистрируется, не смогут получить грант. Также ведутся консультации о том, как обойти этот закон, какие найти способы и махинации, чтобы не регистрироваться и при этом получить грант. В том числе, идут консультации и советы касательно того, чтобы зарегистрироваться за границей, что вообще смешно и выходит за рамки всякой серьезности. Получается, что неправительственные организации, которые говорили, что регистрация как несущих интересы иностранной силы для них – это некое клише, которого они избегают. Также они говорили, что для них было недопустимо, чтобы их воспринимали как носителей интересов иностранной силы. Что получается - если они зарегистрируются за рубежом, то напрямую станут иностранной силой. Еще хуже с их точки зрения. То, что они сами называли неприемлемым для себя, быть представителями иностранной силы, оказывается приемлемым, чтобы зарегистрироваться как иностранная сила. Поэтому, с одной стороны, это лицемерие, которое мы имеем в неправительственном секторе, а с другой стороны, это проблема прозрачности, которую грузинский народ уже увидел. Поэтому все ожидают, что будет обеспечена соответствующая прозрачность», - сказал Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





