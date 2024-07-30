

Член «Гахария — за Грузию»: после принятия амнистии Папуашвили призвал к насилию

30.07.2024 16:09





Партия «Гахария — за Грузию» обращается в прокуратуру с требованием начать расследование предполагаемого преступления, совершенного председателем парламента Шалвой Папуашвили в ходе предвыборной кампании. Заместитель председателя партии Натия Мезвришвили но прошедшей пресс-конференции утверждает, что закон «об амнистии», инициированный и принятый парламентским большинством, коснулся «зондеров» отбывавших наказание. А после принятия закона Папуашвили озвучил призыв к насилию, говорит Мезвришвили:



«Призыв Папуашвили к насилию является частью и продолжением преступного дела. «Мечта» заранее договорилась с «зондерами», что их амнистируют, с целью использовать тему упомянутых «зондеров» перед выборами. Так и произошло — вскоре после объявления амнистии общественность услышала призыв Папуашвили к насилию.



Сегодня уже установлен факт, что «Мечта» проигрывает выборы. Даже в условиях полного подчинения институтов, политической коррупции и системного насилия максимальная поддержка власти, по их собственным исследованиям, не достигает даже 30%.



Именно поэтому «Мечта» пытается мобилизовать дополнительные ресурсы преступными методами – политической коррупцией и системным насилием. Группировка Кобахидзе-Папуашвили получила задачу любой ценой манипулировать голосами и публично легитимизировать манипулируемые результаты.



В частности, Кобахидзе несет ответственность за использование государственных ресурсов в коррупционных целях с помощью СГБ, а Папуашвили несет ответственность за поощрение насилия в отношении наблюдателей, СМИ и оппозиции, а также распространение дезинформации о выборах», — заявила Мезвришвили.





Источник: SOVA

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