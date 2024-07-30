

Акубардия: визит премьера в Иран указывает на сближение Грузии с друзьями РФ

30.07.2024 16:14





Оппозиционный депутат Теона Акубардия критикует премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за решение отправиться в Иран на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана. По её мнению, этот визит докажет, что «правящая команда развернула внешнюю политику страны в сторону авторитарных стран».



«В условиях «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе является единственным премьер-министром, посетившим Иран дважды за месяц несмотря на то, что Иран является партнером России в войне против Украины.



Это еще раз показывает разворот внешней политики в сторону авторитарных стран. Это еще раз показывает ложное желание «Грузинской мечты» возобновить отношения с США, поскольку этот визит еще раз показывает, как Ираклий Кобахидзе приблизил Грузию к друзьям России несмотря на то, что у нас есть два коренных региона, оккупированных Россией», — говорит Теона Акубардия.



Напомним, что премьер-министр получил официальное приглашение от Исламской Республики Иран и будет присутствовать на инаугурации. Премьер-министр Грузии отправился в Тегеран вместе с первым вице-премьер-министром, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.



В церемонии, которая пройдет в Меджлисе Ирана, примут участие 70 иностранных делегаций.





Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





